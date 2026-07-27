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Силкин: "Динамо" в матче с "Крыльями" очень старалось. Безволия не было, это главное

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче первого тура РПЛ с "Крыльями Советов" (0:0).
Фото: ФК "Динамо"
- Динамовцы, надо отдать должное, очень старались в этой игре. Болельщики могут простить все: только безволие никогда не приветствовалось. И вот безволия и ничего близкого к этому в прошедшем матче у "Динамо", к счастью, не было. Это главное. Они старались.

И, несмотря на 0:0, не могу сказать, что встреча получилась скучной. "Динамо" очень стремилось забить мяч. Самарцы вообще всегда были крайне неудобным соперниками для "Динамо". Всегда с ними битвы серьезные. Удивительно, что динамовцы достаточно легко обыграли "Крылья" этой весной.

- Какими кажутся перспективы "Динамо" в этом сезоне?

- Сейчас рано про перспективы: первая игра только была.

Алина Гущина, Rusfootball.info

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