- Динамовцы, надо отдать должное, очень старались в этой игре. Болельщики могут простить все: только безволие никогда не приветствовалось. И вот безволия и ничего близкого к этому в прошедшем матче у "Динамо", к счастью, не было. Это главное. Они старались.
И, несмотря на 0:0, не могу сказать, что встреча получилась скучной. "Динамо" очень стремилось забить мяч. Самарцы вообще всегда были крайне неудобным соперниками для "Динамо". Всегда с ними битвы серьезные. Удивительно, что динамовцы достаточно легко обыграли "Крылья" этой весной.
- Какими кажутся перспективы "Динамо" в этом сезоне?
- Сейчас рано про перспективы: первая игра только была.
Алина Гущина, Rusfootball.info
Силкин: "Динамо" в матче с "Крыльями" очень старалось. Безволия не было, это главное
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче первого тура РПЛ с "Крыльями Советов" (0:0).
Фото: ФК "Динамо"