Гендир "Динамо" прокомментировал ничью с "Крыльями": впечатление противоречивое

- Впечатление от матча достаточно противоречивое. С одной стороны мы потеряли два очка, а с другой — первый тайм лично мне понравился.
Очевидно, нам есть над чем работать. Команду и тренерский штаб клуб во всем поддерживает, - цитирует Пивоварова Sport24.
В первом туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с самарскими "Крыльями Советов" - 0:0. Этот матч стал первым официальным для Сандро Шварца после возвращения в столичный клуб.
По итогам прошлого сезона бело-голубые заняли седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, волжане заняли 11 место в таблице.