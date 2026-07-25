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Гендир "Динамо" прокомментировал ничью с "Крыльями": впечатление противоречивое

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал ничью с "Крыльями Советов" в 1 туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Пивоварова, впечатления от матча противоречивые, но команда провела хороший первый тайм.

- Впечатление от матча достаточно противоречивое. С одной стороны мы потеряли два очка, а с другой — первый тайм лично мне понравился.

Очевидно, нам есть над чем работать. Команду и тренерский штаб клуб во всем поддерживает, - цитирует Пивоварова Sport24.

В первом туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с самарскими "Крыльями Советов" - 0:0. Этот матч стал первым официальным для Сандро Шварца после возвращения в столичный клуб.

По итогам прошлого сезона бело-голубые заняли седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, волжане заняли 11 место в таблице.

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