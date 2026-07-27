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Шварц подвел итоги матча с "Крыльями": нам не удалось забить

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц подвел итоги матча 1 тура РПЛ с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Динамо"
- Мы видели два разных тайма в нашем исполнении. Я считаю, что в первом тайме мы сыграли достаточно - было много хороших моментов, мы доминировали. Во втором тайме было неплохо, были моменты, но нам не удалось забить.

Надо отметить, что после выхода на второй тайм самарцы сразу создали момент и мы потеряли нити игры. Пытались продолжать гнать свою линию. Мы должны принять счет, который на табло. У нас есть потенциал для роста, нужно прибавлять и расти, - передает слова Шварца с пресс-конференции корреспондент Rusfootball.info

В первом туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с самарскими "Крыльями Советов" - 0:0. Этот матч стал первым официальным для Сандро Шварца после возвращения в столичный клуб.

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