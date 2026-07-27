Шварц подвел итоги матча с "Крыльями": нам не удалось забить

- Мы видели два разных тайма в нашем исполнении. Я считаю, что в первом тайме мы сыграли достаточно - было много хороших моментов, мы доминировали. Во втором тайме было неплохо, были моменты, но нам не удалось забить.
Надо отметить, что после выхода на второй тайм самарцы сразу создали момент и мы потеряли нити игры. Пытались продолжать гнать свою линию. Мы должны принять счет, который на табло. У нас есть потенциал для роста, нужно прибавлять и расти, - передает слова Шварца с пресс-конференции корреспондент Rusfootball.info
В первом туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с самарскими "Крыльями Советов" - 0:0. Этот матч стал первым официальным для Сандро Шварца после возвращения в столичный клуб.