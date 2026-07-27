Шварц подвел итоги матча с "Крыльями": нам не удалось забить

Фото: ФК "Динамо"

- Мы видели два разных тайма в нашем исполнении. Я считаю, что в первом тайме мы сыграли достаточно - было много хороших моментов, мы доминировали. Во втором тайме было неплохо, были моменты, но нам не удалось забить.