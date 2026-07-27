"Хочу увидеть команду, которая выходит на поле и выигрывает". Черчесов - перед "Локомотивом"

"Жду сегодня того, что мы наигрывали, хотели и показали в контрольных матчах. Хочу увидеть команду, которая выходит на поле и выигрывает.
Что касается того, что у "Локомотива" нет профильного нападающего, мы будем отталкиваться от себя. Нам нужно войти в игру, и мы знаем, чего сами хотим и как играет соперник. Все покажет матч", - цитирует Черчесова клубная пресс-служба.
"Ахмат" сыграет против столичного "Локомотива" сегодня, 26 июля. Матч первого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги пройдет на стадионе "РЖД Арена" в Москве и начнется в 17:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников.
Напомним, в прошлом чемпионате России команды дважды сыграли вничью друг с другом (1:1, 2:2).