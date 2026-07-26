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Круговой отреагировал на слова Бубнова, готового пройти голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА

Защитник ЦСКА Данила Круговой прокомментировал громкое заявление эксперта Александра Бубнова.
Фото: ПФК ЦСКА
"Замотивировали слова Бубнова? Нет, конечно. Видел эти слова, но не хотелось бы на них как-то реагировать.

Не хочется делать никаких громких заявлений, если говорить о целях на сезон. Мы двигаемся дальше, идем от игры к игре", - сказал Круговой.

Ранее известный футбольный эксперт Александр Бубнов пообещал пройтись голым по Красной площади, если московский ЦСКА станет чемпионом России по итогам этого сезона.

В минувшую пятницу "армейцы" одержали волевую победу у себя дома над "Балтикой". Матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и завершился со счетом 2:1. Хозяева поля пропустили уже на первой минуте, однако сумели вырвать три очка. Данила Круговой записал на свой счет голевую передачу.

Источник: "СЭ"

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