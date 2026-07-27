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Капитан "Факела" получил в подарок 15 кг сыра, став лучшим игроком матча с "Динамо" Мх

Вингер "Факела" Ильнур Альшин получил необычный подарок после игры с махачкалинским "Динамо" в 1-м туре РПЛ (1:2).

Вчера, 25 июля, в Воронеже состоялся матч первого тура Российской Премьер-Лиги между "Факелом" и махачкалинским "Динамо". Игра проходила на стадионе "Факел" и завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:2. Воронежцы вышли вперед на 22-й минуте, однако пропустили на 30-й и 79-й минутах, позволив сопернику одержать волевую победу.

По итогам встречи капитан "Факела" Ильнур Альшин был признан генеральным партнером клуба лучшим игроком, которому вручили 15 килограммов сыра.

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