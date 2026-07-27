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Новичок РПЛ может подписать Нгамале и взять в аренду Латышонка

Муми Нгамале и Евгений Латышонок могут продолжить карьеры в одной команде.
Фото: ФК "Динамо"
По данным источника, бывший вингер московского "Динамо" Муми Нгамале может продолжить карьеру в "Родине". Сообщается, что камерунский футболист до сих пор находится в статусе свободного агента и не против остаться в столице России.

Также отмечается, что "Родина" рассматривает вариант с арендой вратаря "Зенита" Евгения Латышонка.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что 28-летний Латышонок может вернуться этим летом в "Балтику".

32-летний Нгамале покинул "Динамо" в июне в связи с завершением срока контракта. В составе бело-голубых крайний нападающий провел 117 матчей, забил 21 гол и сделал 17 результативных передач.

Источник: телеграм-канал "Мутко против"

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