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Стало известно решение "Спартака" по Барко - источник

Полузащитник Эсекьель Барко, вероятнее всего, продолжит выступать за "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
Как пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, московский клуб не намерен расставаться с аргентинским футболистом и рассчитывает продлить с ним действующее соглашение.

Ранее СМИ сообщали, что "Ривер Плейт" через представителей игрока изучал возможность его возвращения в Аргентину. Утверждалось, что "Спартак" якобы оценил 50 процентов прав на хавбека в 6,2 миллиона евро, тогда как аргентинская сторона была готова заплатить только пять миллионов.

Однако, как отмечает Карпов, эти сведения не соответствуют действительности. По его данным, "красно-белые" не рассматривают продажу Барко и не ведут переговоров о его трансфере, а приоритетом клуба остаётся продление контракта с одним из лидеров команды.

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