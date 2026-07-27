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Хет-трик воспитанника "Спартака" принес "Сочи" первую победу в сезоне

"Сочи" крупно победил "Арсенал" из Тулы в матче 3-го тура Первой лиги (5:0).
Фото: ФК "Сочи"
Полузащитник Михаил Игнатов записал на свой счет хет-трик, нападающие Павел Мелёшин и Захар Федоров забили по одному мячу.

Таким образом сочинская команда одержала первую победу в чемпионате.

Отметим, Игнатов и Мелёшин - воспитанники академии московского "Спартака".

Первая лига

3 тур

Голы: Игнатов, 22, 31, 56, Мелёшин, 27, Фёдоров, 82.

"Сочи": Дёгтев, Литвинов (Барт, 60), Солдатенков, Марсело, Заика (Калинин, 60), Макарчук, Осипов (Кайнов, 69), Магаль, Кузьмин, Игнатов (Стоич, 77), Мелёшин (Фёдоров, 69).

"Арсенал" Тула: Мелихов, Кармаев, Гоцук, Пенчиков, Крашевский, Енин (Брнович, 46), Раздорских (Шамкин, 46), Плотников (Рейес, 46), Давидян, Горбунов (Глушков, 65), Магомедов (Мелекесцев, 77).

Предупреждения: Заика, 24, Осипов, 41, Крашевский, 45, Шамкин, 53, Давидян, 64.

Удаление: Крашевский, 86.

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