Полузащитник Михаил Игнатов записал на свой счет хет-трик, нападающие Павел Мелёшин и Захар Федоров забили по одному мячу.
Таким образом сочинская команда одержала первую победу в чемпионате.
Отметим, Игнатов и Мелёшин - воспитанники академии московского "Спартака".
Первая лига
3 тур
Голы: Игнатов, 22, 31, 56, Мелёшин, 27, Фёдоров, 82.
"Сочи": Дёгтев, Литвинов (Барт, 60), Солдатенков, Марсело, Заика (Калинин, 60), Макарчук, Осипов (Кайнов, 69), Магаль, Кузьмин, Игнатов (Стоич, 77), Мелёшин (Фёдоров, 69).
"Арсенал" Тула: Мелихов, Кармаев, Гоцук, Пенчиков, Крашевский, Енин (Брнович, 46), Раздорских (Шамкин, 46), Плотников (Рейес, 46), Давидян, Горбунов (Глушков, 65), Магомедов (Мелекесцев, 77).
Предупреждения: Заика, 24, Осипов, 41, Крашевский, 45, Шамкин, 53, Давидян, 64.
Удаление: Крашевский, 86.
Хет-трик воспитанника "Спартака" принес "Сочи" первую победу в сезоне
"Сочи" крупно победил "Арсенал" из Тулы в матче 3-го тура Первой лиги (5:0).
Фото: ФК "Сочи"