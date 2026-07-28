Оздоев сравнил греческий и российский чемпионат

- Сильно ли изменился чемпионат России? Думаю, да. Очень много борьбы стало, это я заметил со стороны. Я всегда следил за нашим чемпионатом, интересно было.
Как вы можете охарактеризовать греческий чемпионат? Он плюс?минус похож на российский. Но там меньше фолов и больше игры, - приводит слова Оздоева "Матч ТВ".
Магомед Оздоев выступал за ПАОК с 2023 по 2026 год, всего он провел за греческий клуб во всех турнирах 141 матч и записал на свой счет 18 забитых мячей и 9 результативных передач. Также он был игроком "Зенита", "Рубина", "Локомотива", "Терека" и турецкого "Фатих Карагюмрюка". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего полузащитника в 1,2 миллионов евро.
Летом текущего года россиянин на правах свободного агента перешел в "Краснодар" и заключил контракт на два года. В первом туре РПЛ краснодарцы одержали выездную победу над "Рубином" со счетом 3:1.