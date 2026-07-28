Адиев может вернуться в сборную Казахстана

Магомед Адиев вновь может возглавить национальную команду.

Фото: ФК "Крылья Советов"

По данным источника, Магомед Адиев может вернуться в сборную Казахстана. Сообщается, что 49-летний российский тренер входит в число претендентов на пост главного тренера национальной команды.



Адиев работал в сборной Казахстана с 2022 по 2024 год. Под его руководством команда выиграла третью группу дивизиона С Лиги наций и завоевала повышение в классе, а также впервые в истории дошла до стыковых матчей квалификации ЧЕ-2024.



Последним клубом в тренерской карьере Адиева был "МЛ Витебск", который он покинул 16 июня. До этого специалист тренировал "Крылья Советов".



Источник: ASnews.kz