"Борьбы до последнего тура не будет". Шатов ответил, кто станет чемпионом РПЛ

"Думаю, в этом сезоне "Зенит" снова станет чемпионом. Не скажу, что их путь будет простым, но борьбы до последнего тура не будет, как было в последних двух сезонах.В нынешнем сезоне "Зенит" может выиграть чемпионат с очковым преимуществом. А на дистанции я бы не сбрасывал со счетов "Спартак", "Краснодар", "Динамо", - сказал Шатов "Чемпионату".
По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака заняли первое место, набрав 68 очков. На второй строчке расположился "Краснодар" с 66 баллами в своем активе. Московские "Спартак" и "Динамо" финишировали на четвертом (52 очка) и седьмом (45 очков) местах соответственно.