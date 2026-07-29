"Борьбы до последнего тура не будет". Шатов ответил, кто станет чемпионом РПЛ

Бывший игрок "Краснодара" и "Зенита" ответил, кто станет чемпионом РПЛ в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
Олег Шатов считает, что конкурентами петербургского клуба в борьбе за чемпионство будут "Динамо", "Спартак" и "Краснодар". Однако бывший игрок "Зенита" заявил, что сине-бело-голубые возьмут золотые медали.

"Думаю, в этом сезоне "Зенит" снова станет чемпионом. Не скажу, что их путь будет простым, но борьбы до последнего тура не будет, как было в последних двух сезонах.
В нынешнем сезоне "Зенит" может выиграть чемпионат с очковым преимуществом. А на дистанции я бы не сбрасывал со счетов "Спартак", "Краснодар", "Динамо", - сказал Шатов "Чемпионату".

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака заняли первое место, набрав 68 очков. На второй строчке расположился "Краснодар" с 66 баллами в своем активе. Московские "Спартак" и "Динамо" финишировали на четвертом (52 очка) и седьмом (45 очков) местах соответственно.

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