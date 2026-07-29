Защитник "Родины" объяснил, в чем сложность игры против "Спартака"

Фото: ФК "Родина"

- Защищаться против " Спартака " очень непросто, потому что у них идёт постоянная смена позиций. Барко, Угальде, Маркиньос, все меняются, все двигаются, Зобнин туда постоянно забегал.

По словам Сокола, красно-белые постоянно меняются позициями на поле.Мы это знали, к этому готовились, в целом по матчу нам удавалось справляться, но потом, когда произошли замены, всё схлопнулось, - сказал Сокол в выпуске "Спартак Шоу".По итогам сезона-2025/26 московская "Родина" стала чемпионом Первой Лиги и впервые в своей истории вышла в Российскую Премьер-Лигу. В первом туре чемпионата России команда Хуана Диаса на выезде уступила столичному "Спартаку" со счетом 0:3. Забитыми мячами отметились Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.Во втором туре чемпионата страны "Родине" предстоит сыграть на домашнем стадионе с "Ростовом", который в первом туре уступил на выезде "Оренбургу" со счетом 1:2.