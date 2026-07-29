Кузнецов оценил переход Бориско в ЦСКА

- Если человека приглашают в такую команду, то, думаю, не сидеть в запасе. ЦСКА готовится к завершению карьеры Игоря Акинфеева? Всё идет к этому.
40 лет, травмы его замучили. Когда ты полноценно не можешь готовиться и играть — это самое плохое для футболиста. Тем более Игорь прошел такой большой путь, у него великолепная карьера, - приводит слова Кузнецова "Матч ТВ".
Вчера, 28 июля, ЦСКА объявил о подписании голкипера "Балтики" Максима Бориско - ориентировочная сумма трансфера составляет 2 миллиона евро, вратарь подписал контракт с московским клубом до лета 2029 года. В прошлом сезоне он провел за балтийцев в РПЛ 23 матча, пропустил 11 мячей и сохранил ворота "сухими" в 14 встречах.
В первом туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над "Балтикой" со счетом 2:1. По итогам прошлого сезона красно-синие заняли пятое место, а калининградцы - шестое.