Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии

Неймар объявил об уходе из национальной команды Бразилии.

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"Думаю, моя история с бразильской сборной окончена. Я отдал всё. Всё сердце и всю жизнь, но сейчас верю, что больше не захочу это делать", - приводит слова футболиста Actu Foot.

Неймар дебютировал за сборную Бразилии 10 августа 2010 года в матче против США (2:0), футболист отметился голом. Всего за национальную команду хавбек провел 130 матчей, забил 80 мячей и отдал 59 результативных передач.На данный момент игрок выступает за "Сантос". Соглашение полузащитника с клубом рассчитано до конца декабря 2026 года.