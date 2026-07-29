По информации источника, 2DROTS и "СКА-Ростов" связались с агентом футболиста. Игрок хочет зарплату от 500 тысяч рублей в месяц.
Антон Заболотный выступал за московский "Спартак" с 2025 по 2026 год. Всего за клуб форвард провел 16 матчей и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 35-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 300 тысяч евро.
В апреле в организме нападающего нашли допинг, ВАДА временно отстранила его от спорта. Уже 30 апреля РУСАДА сняло санкции, разрешив тренироваться и играть. Однако 23 июня стало известно о повторном тестировании. На данный момент защита и обвинение ждут даты слушаний.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Заболотный может перейти в клуб из Медиалиги
Бывший игрок "Спартака" может продолжить карьеру в Медиалиге.
Фото: ФК "Спартак"