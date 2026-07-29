Представитель Дзюбы: слово за "Спартаком" и его руководством

- Слово за "Спартаком" и его руководством, прежде всего, руководством спортивного блока.
Я так понимаю, за спортивным блоком если не финальное решение, то будет большой вес в итоговом решении. Мяч на стороне "Спартака", - приводит слова Гольдмана "Матч ТВ".
Напомним, что по окончании сезона-2025/26 Артем Дзюба покинул тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента, он выступал за клуб с сентября 2024 года. Форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.
Ранее Дзюба говорил, что хотел бы завершить карьеру в московском "Спартак", ранее он уже выступал за красно-белых. Также он был игроком "Зенита", "Локомотива", "Ростова", "Томи" и турецкого "Адана Демирспора".