Радимов: Тюкавин уже мыслями не в "Динамо"

Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о возможном уходе Константина Тюкавина из "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
Владислав Радимов считает, что московскому клубу следует продать нападающего.

"Мне показалось, что Тюкавин уже мыслями не в этой команде. Я не знаю, кто конкретно из команд его хочет приобрести - говорят и про "Спартак", и про "Зенит".
И мне кажется, "Динамо" в данной ситуации проще его отпустить. Когда у человека душа не лежит, мне кажется, что дальше уже не пойдет", - сказал Радимов "РБ Спорту".

Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги форвард провел 1 матч, результативными действиями не отличился. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2030 года. Сайт Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 17 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что бело-голубые не стали продавать Тюкавина "Зениту" за 30 миллионов евро.

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