Радимов: Тюкавин уже мыслями не в "Динамо"

"Мне показалось, что Тюкавин уже мыслями не в этой команде. Я не знаю, кто конкретно из команд его хочет приобрести - говорят и про "Спартак", и про "Зенит".И мне кажется, "Динамо" в данной ситуации проще его отпустить. Когда у человека душа не лежит, мне кажется, что дальше уже не пойдет", - сказал Радимов "РБ Спорту".
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги форвард провел 1 матч, результативными действиями не отличился. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2030 года. Сайт Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 17 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что бело-голубые не стали продавать Тюкавина "Зениту" за 30 миллионов евро.