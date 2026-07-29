"Зенит" близок к приобретению вингера сборной Эквадора - источник

Петербургский "Зенит" может приобрести футболиста сборной Эквадора.
Фото: Global Look Press
По информации источника, "Зенит" близок к приобретению вингера "Фламенго" и сборной Эквадора Гонсало Платы - переговоры могут завершиться в ближайшие дни.

На чемпионате мира-2026 Гонсало Плата провел за сборную Эквадора четыре матча и отметился одним забитым мячом. Вингер выступает за бразильский "Фламенго" с августа 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 94 матча и записал на свой счет 9 забитых мячей и 13 результативных передач. Ранее эквадорец был игроком "Реала Вальядолида", "Спортинга", "Аль-Садда". Рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 9 миллионов евро.

Источник: Mundo Deportivo

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