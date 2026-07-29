Кудряшов рассказал о ярких воспоминаниях из своей карьеры

Экс-игрок сборной России Федор Кудряшов вспомнил яркие моменты своей карьеры.
Фото: РФС
По словам Кудряшова, ему запомнилось выступление в Лиге чемпионов и на чемпионате мира.

- Самыми яркими моментами в карьере считаю выступления в Лиге чемпионов и на чемпионате мира.

Самым первым таким воспоминанием назову возможность переехать из Братска, когда выступал во Второй лиге, в дубль "Спартака", - приводит слова Кудряшова "СЭ".

Вчера, 28 июля, медиафутбольный клуб 2DROTS одержал победу над "Орлом" в первом раунде Кубка России со счетом 2:0. Этот матч стал последним для Федора Кудряшова в профессиональной карьере.

Кудряшов ранее выступал за "Факел", "Антальяспор", "Сочи", "Башакшехир", "Рубин", "Ростов" и ряд других российских клубов. Также на счету защитника 48 матчей в составе национальной команды России и 1 забитый мяч.

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