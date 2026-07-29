По информации источника, "Фламенго" отправило официальное предложение по трансферу Луиса Энрике. Клубы вступили в переговоры вчера, 28 июля. Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский клуб готов купить футболиста 35 миллионов евро.
Энрике перешел из "Ботафого" в "Зенит" в январе 2025 года. В прошедшем сезоне за петербургскую команду нападающий провел 34 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до конца декабря 2028 года. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 24 миллиона евро.
Источник: Bastidores CRF
"Зениту" сделали официальное предложение по покупке Луиса Энрике - источник
Бразильский футболист может покинуть петербургский клуб этим летом.
Фото: ФК "Зенит"