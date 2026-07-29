"Родина" будет страдать до зимней паузы". Овчинников - о дебюте клуба в РПЛ

Фото: ФК "Спартак"

- Со стороны "Спартака" - да, вполне. И счет сам говорит за себя. Со стороны "Родины" нормальный процесс вхождения в Премьер-лигу – покажите себя. Пока не получилось. Будет страдать до зимней паузы, так полагаю.- Он еще не понял, куда попал. Конечно, здесь такие вещи не говорятся. Это не поймут ни болельщики, ни руководство. Тем более в такой империи, как у Ломакина, где "Рига" вчера вырывает важнейшую игру в Еврокубках, "Пафос" из года в год борется. Пораженческих настроений быть не должно.Михаил Пукшанский,