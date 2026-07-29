"Тороп засиделся за Акинфеевым". Российский тренер - о переходе Бориско в ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

- Да какой плевок! Есть возможность купить за скромные деньги такого вратаря, надо брать. Тороп засиделся годами за Акинфеевым, сложился некий комплекс, по большому счету очень трудно преодолеть этот барьер. У Бориско таких проблем точно нет.