Бубнов - о Талалаеве: он не покинет "Балтику". Его покинут

Фото: ФК "Балтика"

"Не исключаю ли я, что по ходу сезона Талалаев покинет "Балтику"? Он не покинет. Его покинут. Его уберут. Вот за такие высказывания (о том, что продажа Бориско в ЦСКА является выстрелом в голову) уберут. Я ж его предупреждал, что уберут за такое поведение", - сказал Бубнов в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".

Александр Бубнов заявил, что "Балтика" расстанется со своим главным тренером из-за его высказываний.Вчера, 29 июля, ЦСКА объявил о трансфере Максима Бориско из "Балтики". Соглашение голкипера с "армейцами" рассчитано до конца июня 2029 года.Футболист выступал за калининградский клуб с 2019 года. На его счету 23 матча, 11 пропущенных голов и 14 встреч на ноль.Ранее главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев заявил, что продажа вратаря будет "выстрелом в голову и борьбой за выживание для клуба".