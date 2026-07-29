Шатов - о Дзюбе: если он мотивирован, будет грозой для всех команд

Бывший игрок "Зенита" Олег Шатов высказался о текущей форме Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
Олег Шатов назвал Артема Дзюбу большим футболистом и профессионалом.

"Что касается Артёма, это большой футболист и профессионал. Всё зависит от его желания и состояния. Зная Артёма, если он мотивирован, будет грозой для всех команд. А какой он найдёт клуб - я не знаю", - сказал Шатов "Чемпионату".

В прошедшем сезоне Артем Дзюба выступал в составе тольяттинского "Акрона". На его счету 28 матчей, 8 голов и 5 результативных передач. С конца мая 2026 года 37-летний футболист находится в статусе свободного агента, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.

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