Шатов - о Дзюбе: если он мотивирован, будет грозой для всех команд

"Что касается Артёма, это большой футболист и профессионал. Всё зависит от его желания и состояния. Зная Артёма, если он мотивирован, будет грозой для всех команд. А какой он найдёт клуб - я не знаю", - сказал Шатов "Чемпионату".
В прошедшем сезоне Артем Дзюба выступал в составе тольяттинского "Акрона". На его счету 28 матчей, 8 голов и 5 результативных передач. С конца мая 2026 года 37-летний футболист находится в статусе свободного агента, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.