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Советник Инфантино подал в отставку в знак протеста против планов ФИФА
Сегодня, 13:41
Старший советник президента ФИФА Карлос Кордейро покинул свой пост.
Фото: Getty Images
"Я не могу стоять в стороне, пока ФИФА рассматривает продажу доли в чемпионате мира.
Я не имел никакого отношения к этому предложению и решительно против него. Это плохая сделка для членских ассоциаций ФИФА, плохая сделка для футбола и плохая сделка для долгосрочного будущего этой игры", - сказал Кордейро.
Также по данным источника, Инфантино лишился поддержки ближайшего окружения из-за предложенного проекта.
ФИФА изучает идею продажи коммерческих прав на чемпионат мира частными инвесторам. Ожидается, что это может принести 4,2 миллиарда долларов. Проект вызвал возражения со стороны УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатской конфедерации футбола. УЕФА получил одобрение от всех 55 национальных ассоциаций.
Источник: Sky News
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Джанни Инфантино
ФИФА
Чемпионат Мира
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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