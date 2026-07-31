Советник Инфантино подал в отставку в знак протеста против планов ФИФА

Старший советник президента ФИФА Карлос Кордейро покинул свой пост.

Фото: Getty Images

"Я не могу стоять в стороне, пока ФИФА рассматривает продажу доли в чемпионате мира.

Я не имел никакого отношения к этому предложению и решительно против него. Это плохая сделка для членских ассоциаций ФИФА, плохая сделка для футбола и плохая сделка для долгосрочного будущего этой игры", - сказал Кордейро.Также по данным источника, Инфантино лишился поддержки ближайшего окружения из-за предложенного проекта.ФИФА изучает идею продажи коммерческих прав на чемпионат мира частными инвесторам. Ожидается, что это может принести 4,2 миллиарда долларов. Проект вызвал возражения со стороны УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатской конфедерации футбола. УЕФА получил одобрение от всех 55 национальных ассоциаций.Источник: Sky News