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"Найдет способ выкрутиться, но с УЕФА уже не помирится". Почетный президент РФС - об Инфантино
Сегодня, 13:25
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал для
Rusfootball.info
ситуацию вокруг главы ФИФА Джанни Инфантино.
Фото: Getty Images
- Глава Коморской федерации футбола поддержал Инфантино. Все же переборет он всех, кроме УЕФА?
- УЕФА он не переборет, это однозначно. Здесь его ждет фиаско. Инфантино отступит от своей идеи – он понимает, что без Европы не может быть никакого чемпионата мира. Он хитрый, умный человек, сейчас выкручивается. Понял, что попал в некрасивую историю, восстановил против себя Европу окончательно, повис. Юрист по образованию, найдет способ, но с УЕФА уже не помирится. Сейчас на фоне разговоров об альтернативном президента ФИФА, будет технично "съезжать".
- Европа готова поддержать президента "ПСЖ" Аль-Хелаифи, но он вряд ли пойдет. Второй вариант хозяин "Легии" - проходная кандидатура?
- Нет, конечно. Хелаифи – проходная. За ним стоит и азиатская Конфедерация. Я предлагал Румменигге, но меня никто не послушал.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
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Вячеслав Колосков
Джанни Инфантино
ФИФА
Автор:
Вячеслав Буланов
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