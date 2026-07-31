"Найдет способ выкрутиться, но с УЕФА уже не помирится". Почетный президент РФС - об Инфантино

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал для Rusfootball.info ситуацию вокруг главы ФИФА Джанни Инфантино.

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- Глава Коморской федерации футбола поддержал Инфантино. Все же переборет он всех, кроме УЕФА?



- УЕФА он не переборет, это однозначно. Здесь его ждет фиаско. Инфантино отступит от своей идеи – он понимает, что без Европы не может быть никакого чемпионата мира. Он хитрый, умный человек, сейчас выкручивается. Понял, что попал в некрасивую историю, восстановил против себя Европу окончательно, повис. Юрист по образованию, найдет способ, но с УЕФА уже не помирится. Сейчас на фоне разговоров об альтернативном президента ФИФА, будет технично "съезжать".



- Европа готова поддержать президента "ПСЖ" Аль-Хелаифи, но он вряд ли пойдет. Второй вариант хозяин "Легии" - проходная кандидатура?



- Нет, конечно. Хелаифи – проходная. За ним стоит и азиатская Конфедерация. Я предлагал Румменигге, но меня никто не послушал.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info