Пономарев: Инфантино надо отстранить от футбольной деятельности и близко не подпускать

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info мнением по поводу решения УЕФА бойкотировать соревнования ФИФА.

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- Инфантино вообще уже надо гнать из футбола. То, что он допустил к матчу игрока сборной США, который был удален с поля, просто немыслимо! Уже только за это Инфантино надо отстранять от деятельности в футболе.



А то, что он продает футбол, чемпионат мира каким-то инвесторам, бизнесменам - за это на него надо вдвойне санкции наложить. В УЕФА поступили правильно, бойкотировав соревнования ФИФА. Надо отстранить Инфантино от футбольной деятельности и близко к футболу не подпускать.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info