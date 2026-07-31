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Пономарев: Инфантино надо отстранить от футбольной деятельности и близко не подпускать

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info мнением по поводу решения УЕФА бойкотировать соревнования ФИФА.
Фото: AFP
- Инфантино вообще уже надо гнать из футбола. То, что он допустил к матчу игрока сборной США, который был удален с поля, просто немыслимо! Уже только за это Инфантино надо отстранять от деятельности в футболе.

А то, что он продает футбол, чемпионат мира каким-то инвесторам, бизнесменам - за это на него надо вдвойне санкции наложить. В УЕФА поступили правильно, бойкотировав соревнования ФИФА.  Надо отстранить Инфантино от футбольной деятельности и близко к  футболу не подпускать.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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