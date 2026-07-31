- Продолжаются чудесные истории в Еврокубках. Вчера тбилисские динамовцы умудрилось разбазарить домашние 3:0 с "Жальгирисом" и проиграли в Вильнюсе 2:7. По игре такое возможно?
- Мы же с тобой не взлезем в головы этих людей. Понятно, здесь что-то нечисто. А уж что там нечисто, надо разбираться.
- Сам вчера побывал в Батуми на матче Лиги Европы "Маккаби" (Тель-Авив) – "Шериф" без зрителей, пускали только по израильским паспортам с предварительной заявкой. Такой футбол нам не нужен?
- Ну, ты же прошел, не имея израильского паспорта, значит не все так страшно. А если серьезно, представитель Грузии в Исполкоме УЕФА, затащили сюда эту игру на безрыбье. Это не нормально, но вполне допустимо.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
"Понятно, что здесь что-то нечисто". Колосков - о матче Лиги конференций
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал для Rusfootball.info вчерашние матчи Еврокубков.
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