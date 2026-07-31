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В "Зените" рассказали, попадут ли Дуглас Сантос и Луис Энрике в заявку на матч с "Оренбургом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о готовности и форме Дугласа Сантоса и Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"
"Да, оба будут в заявке.

Набирают по-разному. Например, тому же Дугласу, наверное, попроще, ввиду его эмоционального состояния, которое чуть получше после чемпионата мира. Луис ожидал от турнира другого, поэтому есть различия, но оба готовы играть", - сказал Семак.

Напомним, игроки "Зенита" защитник Дуглас Сантос и вингер Луис Энрике в составе национальной сборной Бразилии принимали участие в чемпионате мира, который проходил этим летом в США, Канаде и Мексике, и пропустили предсезонную подготовку петербургской команды.

Матч 2-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Оренбургом" состоится в это воскресенье, 2 августа.

Источник: ФК "Зенит"

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