В "Зените" рассказали, попадут ли Дуглас Сантос и Луис Энрике в заявку на матч с "Оренбургом"

"Да, оба будут в заявке.
Набирают по-разному. Например, тому же Дугласу, наверное, попроще, ввиду его эмоционального состояния, которое чуть получше после чемпионата мира. Луис ожидал от турнира другого, поэтому есть различия, но оба готовы играть", - сказал Семак.
Напомним, игроки "Зенита" защитник Дуглас Сантос и вингер Луис Энрике в составе национальной сборной Бразилии принимали участие в чемпионате мира, который проходил этим летом в США, Канаде и Мексике, и пропустили предсезонную подготовку петербургской команды.
Матч 2-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Оренбургом" состоится в это воскресенье, 2 августа.
Источник: ФК "Зенит"