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Сборная, выступавшая на ЧМ-2026, готова сыграть с Россией
Сегодня, 03:16
Сборная Узбекистана не исключает проведения товарищеского матча против России в ближайшее время.
Фото: РФС
Руководитель отдела сборных Ассоциации футбола Узбекистана Усман Тошев заявил, что национальная команда открыта к такому противостоянию и готова обсудить возможные даты.
- Мы готовы и будем рады сыграть со
сборной России
. На данный момент у нас подтвержден только один товарищеский матч - против Южной Кореи в октябре, - цитирует функционера
Sport24
.
Напомним, этим летом узбекистанская сборная дебютировала на чемпионате мира, но не вышла из группы. Сборная Узбекистана сейчас занимает 52-е место в рейтинге ФИФА.
Сборная России с 2022 года пропускает все официальные турниры и проводит лишь товарищеские матчи.
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Сборная Узбекистана
Сборная России
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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