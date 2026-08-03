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Сборная, выступавшая на ЧМ-2026, готова сыграть с Россией

Сборная Узбекистана не исключает проведения товарищеского матча против России в ближайшее время.
Фото: РФС
Руководитель отдела сборных Ассоциации футбола Узбекистана Усман Тошев заявил, что национальная команда открыта к такому противостоянию и готова обсудить возможные даты.

- Мы готовы и будем рады сыграть со сборной России. На данный момент у нас подтвержден только один товарищеский матч - против Южной Кореи в октябре, - цитирует функционера Sport24.

Напомним, этим летом узбекистанская сборная дебютировала на чемпионате мира, но не вышла из группы. Сборная Узбекистана сейчас занимает 52-е место в рейтинге ФИФА.

Сборная России с 2022 года пропускает все официальные турниры и проводит лишь товарищеские матчи.

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