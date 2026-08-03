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Гасилин: "Зенит" не нуждается в Малкоме

Бывший форвард "Зенита" Алексей Гасилин скептически оценил вероятность возвращения Малкома в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению экс-футболиста, главным препятствием для такого трансфера станет финансовый вопрос.

- У Малкома зарплата 17 миллионов евро, он, наверное, на такое сильное понижение не согласится. Если он готов вернуться на зарплату в 2,5 миллиона евро, то почему бы и не подписать? Скорее всего, никто больше ему и не предложит, но всё равно мне кажется, что с "Зенитом" по зарплате будет невозможно договориться. Это по моим ощущениям. В принципе, у команды сейчас всё хорошо, и в его приобретении она не нуждается, - цитирует Гасилина "Советский спорт".

Ранее издание Globo сообщило, что руководство "Аль-Хиляля" готово выставить Малкома на трансфер. Бразилец защищал цвета "Зенита" с 2019 по 2023 год, после чего продолжил карьеру в Саудовской Аравии.

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