Гасилин: "Зенит" не нуждается в Малкоме

Фото: ФК "Зенит"

- У Малкома зарплата 17 миллионов евро, он, наверное, на такое сильное понижение не согласится. Если он готов вернуться на зарплату в 2,5 миллиона евро, то почему бы и не подписать? Скорее всего, никто больше ему и не предложит, но всё равно мне кажется, что с " Зенитом " по зарплате будет невозможно договориться. Это по моим ощущениям. В принципе, у команды сейчас всё хорошо, и в его приобретении она не нуждается, - цитирует Гасилина "Советский спорт"

По мнению экс-футболиста, главным препятствием для такого трансфера станет финансовый вопрос.Ранее издание Globo сообщило, что руководство "Аль-Хиляля" готово выставить Малкома на трансфер. Бразилец защищал цвета "Зенита" с 2019 по 2023 год, после чего продолжил карьеру в Саудовской Аравии.