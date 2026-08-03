Даку выступил с прощальной речью перед уходом из "Рубина"

Мирлинд Даку провёл последний матч в составе "Рубина".



Фото: РПЛ

- Спасибо большое за эти три сезона, которые мы с вами провели вместе. Я знаю, что приехал из чемпионата, который более скромный, чем РПЛ, и хотелось бы поблагодарить всех российских футболистов, которые позволяют нам, иностранцам, чувствовать себя здесь как дома. Не знаю, что еще сказать... Для меня это сложно, но это часть жизни, - приводит слова футболиста пресс-служба клуба.