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Даку выступил с прощальной речью перед уходом из "Рубина"

Мирлинд Даку провёл последний матч в составе "Рубина".
Фото: РПЛ
После победы над "Акроном" во втором туре чемпионата России албанский нападающий обратился к партнёрам с прощальной речью, поблагодарив команду за три года, проведённые в Казани.

Во время своего обращения форвард отметил тёплое отношение со стороны одноклубников и российских футболистов, благодаря которым быстро адаптировался после переезда в РПЛ.

- Спасибо большое за эти три сезона, которые мы с вами провели вместе. Я знаю, что приехал из чемпионата, который более скромный, чем РПЛ, и хотелось бы поблагодарить всех российских футболистов, которые позволяют нам, иностранцам, чувствовать себя здесь как дома. Не знаю, что еще сказать... Для меня это сложно, но это часть жизни, - приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

Ранее СМИ сообщили, что 28-летний форвард близок к переходу в московский "Спартак".

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