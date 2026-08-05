Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
18:30
ОренбургНе начат
Факел
18:30
ДинамоНе начат
Краснодар
20:45
АхматНе начат
Зенит
20:45
БалтикаНе начат

Гасилин ответил, какого игрока нужно оставить "Спартаку", чтобы команда боролась за чемпионство

Экс-футболист "Зенита" Алексей Гасилин высказался об игре полузащитника "Спартака" Данила Пруцева.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Гасилина, "Спартаку" нужно оставлять Пруцева, если клуб хочет бороться за чемпионство.

- Для меня Пруцев в "Локомотиве" открылся с новой стороны. "Спартаку", чтобы претендовать на все титулы, надо этого футболиста оставлять, - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".

В прошлом сезоне Данил Пруцев провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи. За красно-зеленых полузащитник выступал на правах аренды и по окончании сезона вернулся в расположение "Спартака".

Рыночная стоимость 26-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 6 миллионов евро, его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится