Гасилин ответил, какого игрока нужно оставить "Спартаку", чтобы команда боролась за чемпионство

- Для меня Пруцев в "Локомотиве" открылся с новой стороны. "Спартаку", чтобы претендовать на все титулы, надо этого футболиста оставлять, - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".
В прошлом сезоне Данил Пруцев провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи. За красно-зеленых полузащитник выступал на правах аренды и по окончании сезона вернулся в расположение "Спартака".
Рыночная стоимость 26-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 6 миллионов евро, его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года.