- Много борьбы сегодня было. Имели достаточно моментов, чтобы забить второй. Концовку опять упустили. Дали сопернику шансы доминировать. Это привело к голу. Нужно делать выводы.
- Ты отдал голевую передачу, выйдя на замену. Насколько сложно выходить на поле в таких матчах?
- Любому игроку сложно выходить на замену. Хорошо сыграли и забили гол. Но, к сожалению, концовку упустили.
- В прошлом матче вы оценили свою игру на 1 из 10. Сегодня как оцените?
- За счёт голевой можно троечку поставить.
Rusfootball.info
"Троечку можно поставить". Воробьёв оценил свою игру в матче с "Ахматом"
Форвард "Краснодара" Дмитрий Воробьёв высказался после победы над "Ахматом" в Кубке России.
Фото: ФК "Краснодар"