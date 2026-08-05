"Троечку можно поставить". Воробьёв оценил свою игру в матче с "Ахматом"

Форвард "Краснодара" Дмитрий Воробьёв высказался после победы над "Ахматом" в Кубке России.

Фото: ФК "Краснодар"

- Много борьбы сегодня было. Имели достаточно моментов, чтобы забить второй. Концовку опять упустили. Дали сопернику шансы доминировать. Это привело к голу. Нужно делать выводы.



- Ты отдал голевую передачу, выйдя на замену. Насколько сложно выходить на поле в таких матчах?



- Любому игроку сложно выходить на замену. Хорошо сыграли и забили гол. Но, к сожалению, концовку упустили.



- В прошлом матче вы оценили свою игру на 1 из 10. Сегодня как оцените?



- За счёт голевой можно троечку поставить.



Rusfootball.info

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Ахмат