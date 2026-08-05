- Насколько сложным получился матч?
- Матч сложный. Пропустили, потом показали характер и по пенальти проиграли. Ничего страшного (улыбается). Это же не полуфинал и не финал. Это же не на вылет игра. Это очко может пригодиться в дальнейшем.
- В последний раз "Краснодар" и "Ахмат" сыграли вничью 0:0 10 лет назад. За 37 матчей забито 92 мяча. Чем обусловлена такая результативность в матчах между командами?
- Наверное, потому что они нам дают играть, и мы не закрываемся. Активная игра, которая нравится болельщикам.
- Какие цели ставите в Кубке России?
- Выиграть.
- А в РПЛ какие задачи?
- Не знаю... За пятёрку точно можно зацепиться.
Rusfootball.info
Мелкадзе: цель "Ахмата" - выиграть Кубок России
Форвард "Ахмата" Георгий Мелкадзе высказался после кубкового матча с "Краснодаром", в котором его команда проиграла по пенальти.
Фото: РПЛ