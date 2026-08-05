Мелкадзе: цель "Ахмата" - выиграть Кубок России

Форвард "Ахмата" Георгий Мелкадзе высказался после кубкового матча с "Краснодаром", в котором его команда проиграла по пенальти.

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- Матч сложный. Пропустили, потом показали характер и по пенальти проиграли. Ничего страшного (улыбается). Это же не полуфинал и не финал. Это же не на вылет игра. Это очко может пригодиться в дальнейшем.- Наверное, потому что они нам дают играть, и мы не закрываемся. Активная игра, которая нравится болельщикам.- Выиграть.- Не знаю... За пятёрку точно можно зацепиться.