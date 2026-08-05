Вратарь "Краснодара": серия пенальти - это не лотерея

Вратарь "Краснодара" Александр Корякин высказался после матча Кубка России с "Ахматом" (1:1, по пенальти 5:4).

Фото: ФК "Краснодар"

- Серия пенальти - это всегда волнительно. Можно как выиграть, так и проиграть. Кто-то называет это лотереей. Но я считаю, что это показатель того, кто лучшей к серии подготовился.



Если игроки чаще тренируют пенальти, тем лучше у них получается удар и они не обращают внимания на действия вратаря и шум вокруг. У нас достаточно часто тренируют одиннадцатиметровые и это не могло не сказаться.



- Как ты действовал в серии пенальти?



- На каждого игрока своя тактика, свой настрой, в зависимости от того, как он бьёт.



- Матч оказался сложным. Так ли это?



- Да, достаточно сложная игра. Тяжелые погодные условия - очень жарко было. Это сказалось, наверное. Немного не хватило для победы в основное время. Слава богу, что удалось победить по пенальти.



- Был ли разговор с тренером, что вы теперь кубковый вратарь?



- Таких договоренностей нет. Все выходит из тренировочного процесса. Если игрок готов и лучший на своей позиции, то он будет играть.



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Ахмат