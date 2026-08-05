- Серия пенальти - это всегда волнительно. Можно как выиграть, так и проиграть. Кто-то называет это лотереей. Но я считаю, что это показатель того, кто лучшей к серии подготовился.
Если игроки чаще тренируют пенальти, тем лучше у них получается удар и они не обращают внимания на действия вратаря и шум вокруг. У нас достаточно часто тренируют одиннадцатиметровые и это не могло не сказаться.
- Как ты действовал в серии пенальти?
- На каждого игрока своя тактика, свой настрой, в зависимости от того, как он бьёт.
- Матч оказался сложным. Так ли это?
- Да, достаточно сложная игра. Тяжелые погодные условия - очень жарко было. Это сказалось, наверное. Немного не хватило для победы в основное время. Слава богу, что удалось победить по пенальти.
- Был ли разговор с тренером, что вы теперь кубковый вратарь?
- Таких договоренностей нет. Все выходит из тренировочного процесса. Если игрок готов и лучший на своей позиции, то он будет играть.
Rusfootball.info
Вратарь "Краснодара": серия пенальти - это не лотерея
Вратарь "Краснодара" Александр Корякин высказался после матча Кубка России с "Ахматом" (1:1, по пенальти 5:4).
Фото: ФК "Краснодар"