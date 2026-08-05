Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
5 - 1 5 1
ОренбургЗавершен
Факел
0 - 1 0 1
ДинамоЗавершен
Краснодар
1 - 1 (П 5 - 4) 1 154
АхматЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Вратарь "Краснодара": серия пенальти - это не лотерея

Вратарь "Краснодара" Александр Корякин высказался после матча Кубка России с "Ахматом" (1:1, по пенальти 5:4).
Фото: ФК "Краснодар"
- Серия пенальти - это всегда волнительно. Можно как выиграть, так и проиграть. Кто-то называет это лотереей. Но я считаю, что это показатель того, кто лучшей к серии подготовился.

Если игроки чаще тренируют пенальти, тем лучше у них получается удар и они не обращают внимания на действия вратаря и шум вокруг. У нас достаточно часто тренируют одиннадцатиметровые и это не могло не сказаться.

- Как ты действовал в серии пенальти?

- На каждого игрока своя тактика, свой настрой, в зависимости от того, как он бьёт.

- Матч оказался сложным. Так ли это?

- Да, достаточно сложная игра. Тяжелые погодные условия - очень жарко было. Это сказалось, наверное. Немного не хватило для победы в основное время. Слава богу, что удалось победить по пенальти.

- Был ли разговор с тренером, что вы теперь кубковый вратарь?

- Таких договоренностей нет. Все выходит из тренировочного процесса. Если игрок готов и лучший на своей позиции, то он будет играть.

Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится