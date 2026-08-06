Мендель после поражения "Балтики" от "Зенита": думали, будет сложнее

"Думали, что будет сложнее, потому что "Зенит" играет дома, но оказалось не так. У нас в каждой игре подход одинаковый — всегда играем на победу", — заявил Мендель.
Полузащитник также отметил, что калининградцам приходится мириться со сложным календарем и двигаться от одного матча к другому. Единственный гол забил бывший защитник "Балтики" Кевин Андраде, однако Мендель не стал придавать этому особого значения.
После первого тура "Зенит" с тремя очками возглавил группу C. "Балтика" пока не набрала очков и занимает третье место. Следующий кубковый матч команда проведет дома против махачкалинского "Динамо".
Источник: "Советский спорт"