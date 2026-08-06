Матчи Скрыть

Оливейра возмутился судейством после тяжелой травмы игрока "Зенита" Кондакова

Помощник Сергея Семака Виллиам де Оливейра не понял, почему арбитры оставили без внимания удар локтем, после которого Даниил Кондаков оказался в больнице.
Фото: ФК "Зенит"
Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра раскритиковал работу судей в матче Кубка России с "Балтикой", завершившемся победой петербуржцев со счетом 1:0. Его возмутил эпизод с травмой 18-летнего полузащитника Даниила Кондакова.

"Почему арбитр не наказал Андерсона за удар локтем по лицу Кондакова? ВАР, боковой — все это видели, но никто ничего не сказал. Хорошо, может быть, это не красная карточка. Но даже не зафиксировать фол в таком моменте — это очень некрасиво", — заявил Оливейра.

В начале второго тайма Эдуардо Андерсон попал Кондакову локтем в лицо. У футболиста "Зенита" образовалось рассечение над губой, после чего он с трудом держался на ногах и был заменен.

После встречи главный тренер петербургской команды Сергей Семак сообщил, что Кондакова доставили в больницу для обследования.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится