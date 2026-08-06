Оливейра возмутился судейством после тяжелой травмы игрока "Зенита" Кондакова

Помощник Сергея Семака Виллиам де Оливейра не понял, почему арбитры оставили без внимания удар локтем, после которого Даниил Кондаков оказался в больнице.

Фото: ФК "Зенит"

"Почему арбитр не наказал Андерсона за удар локтем по лицу Кондакова? ВАР, боковой — все это видели, но никто ничего не сказал. Хорошо, может быть, это не красная карточка. Но даже не зафиксировать фол в таком моменте — это очень некрасиво", — заявил Оливейра.