"Хотелось бы начать играть". Кокшаров высказался о будущем в "Краснодаре"

Нападающий "Краснодара" Александр Кокшаров в беседе с Rusfootball.info заявил, что готов рассмотреть уход из клуба.

Фото: ФК "Краснодар"

– Какова ситуация с вашим будущим? – первый вопрос Кокшарову.



– Пока сложно что-то сказать, сейчас мы находимся в переговорах с "Краснодаром". Я восстановился после травмы, чувствую себя нормально. Хотелось бы начать играть и показать всё, на что я способен.



– Вам не кажется, что вам не дают проявить себя?



– Не знаю, как ответить на этот вопрос. Мое желание – доказать, на что я способен. Надеюсь, шансы у меня будут.



– Как считаете, вам готовы их предоставлять?



– Не знаю. Мы разговариваем об этом постоянно с тренерским штабом и руководством клуба. Посмотрим. Думаю, шансы проявить себя будут. Загадывать не хочется.



Форвард "Краснодара" Александр Кокшаров проводил зимние сборы в составе "Пари НН", но затем вернулся в стан "быков".



Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 700 тысяч евро.