Каннаваро заподозрил "крысу" в сборной Узбекистана после провала на ЧМ

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро допустил, что ложная информация о происходящем в команде могла исходить от человека внутри коллектива.

Фото: Telegram/@FAUzbekistan

"Кто-то распространял много ложной информации. Возможно, потому что я иностранный тренер. Не понимаю, почему это происходило", — сказал Каннаваро championat.uz.

"Возможно, в национальной команде была "крыса", из-за которой распространялось много ложной информации", — добавил специалист.

Фабио Каннаваро прокомментировал критику, с которой столкнулся во время работы со сборной Узбекистана.Тренер подчеркнул, что установленные им требования соответствовали европейским стандартам. При этом Каннаваро предположил, что сведения могли передаваться журналистам кем-то изнутри команды.На чемпионате мира 2026 года сборная Узбекистана проиграла все три матча группового этапа, уступив Колумбии, Португалии и ДР Конго.