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Каннаваро заподозрил "крысу" в сборной Узбекистана после провала на ЧМ

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро допустил, что ложная информация о происходящем в команде могла исходить от человека внутри коллектива.
Фото: Telegram/@FAUzbekistan
Фабио Каннаваро прокомментировал критику, с которой столкнулся во время работы со сборной Узбекистана.

"Кто-то распространял много ложной информации. Возможно, потому что я иностранный тренер. Не понимаю, почему это происходило", — сказал Каннаваро championat.uz.

Тренер подчеркнул, что установленные им требования соответствовали европейским стандартам. При этом Каннаваро предположил, что сведения могли передаваться журналистам кем-то изнутри команды.

"Возможно, в национальной команде была "крыса", из-за которой распространялось много ложной информации", — добавил специалист.

На чемпионате мира 2026 года сборная Узбекистана проиграла все три матча группового этапа, уступив Колумбии, Португалии и ДР Конго.

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