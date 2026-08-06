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Каннаваро заподозрил "крысу" в сборной Узбекистана после провала на ЧМ
Сегодня, 10:56
Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро допустил, что ложная информация о происходящем в команде могла исходить от человека внутри коллектива.
Фото: Telegram/@FAUzbekistan
Фабио Каннаваро прокомментировал критику, с которой столкнулся во время работы со сборной Узбекистана.
"Кто-то распространял много ложной информации. Возможно, потому что я иностранный тренер. Не понимаю, почему это происходило", — сказал Каннаваро championat.uz.
Тренер подчеркнул, что установленные им требования соответствовали европейским стандартам. При этом Каннаваро предположил, что сведения могли передаваться журналистам кем-то изнутри команды.
"Возможно, в национальной команде была "крыса", из-за которой распространялось много ложной информации", — добавил специалист.
На чемпионате мира 2026 года сборная Узбекистана проиграла все три матча группового этапа, уступив Колумбии, Португалии и ДР Конго.
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Сборная Узбекистана
ЧМ-2026
Фабио Каннаваро
Опубликовал:
Даниил Наволочный
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