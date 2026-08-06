Черчесов: на сегодняшний день вопрос с приглашением Дзюбы в "Ахмат" не стоит

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов в беседе с Rusfootball.info высказался о возможном приглашении Артема Дзюбы в "Ахмат".

Фото: Getty Images

"У нас уже есть три нападающих, плюс мы действуем согласно нашему бюджету. Думаю, свою команду мы уже укомплектовали.



– Ну желание поработать с Дзюбой вновь у вас имеется?



– Главное, чтобы оно было у Артема(улыбается). Если серьезно, то на сегодняшний день вопрос с приглашением Дзюбы в "Ахмат" мы не поднимаем", - сказал Черчесов.