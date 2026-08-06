Черчесов: на сегодняшний день вопрос с приглашением Дзюбы в "Ахмат" не стоит

"У нас уже есть три нападающих, плюс мы действуем согласно нашему бюджету. Думаю, свою команду мы уже укомплектовали.
– Ну желание поработать с Дзюбой вновь у вас имеется?
– Главное, чтобы оно было у Артема(улыбается). Если серьезно, то на сегодняшний день вопрос с приглашением Дзюбы в "Ахмат" мы не поднимаем", - сказал Черчесов.
– Ну желание поработать с Дзюбой вновь у вас имеется?
– Главное, чтобы оно было у Артема(улыбается). Если серьезно, то на сегодняшний день вопрос с приглашением Дзюбы в "Ахмат" мы не поднимаем", - сказал Черчесов.
Последним клубом Дзюбы был "Акрон". За время выступлений в составе тольяттинской команды форвард провел 53 матча, забил 18 мячей и сделал 12 ассистов.