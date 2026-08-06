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Черчесов: на сегодняшний день вопрос с приглашением Дзюбы в "Ахмат" не стоит

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов в беседе с Rusfootball.info высказался о возможном приглашении Артема Дзюбы в "Ахмат".
Фото: Getty Images
На данный момент нападающий Артем Дзюба находится без клуба.

"У нас уже есть три нападающих, плюс мы действуем согласно нашему бюджету. Думаю, свою команду мы уже укомплектовали.

– Ну желание поработать с Дзюбой вновь у вас имеется?

– Главное, чтобы оно было у Артема(улыбается). Если серьезно, то на сегодняшний день вопрос с приглашением Дзюбы в "Ахмат" мы не поднимаем", - сказал Черчесов.

Последним клубом Дзюбы был "Акрон". За время выступлений в составе тольяттинской команды форвард провел 53 матча, забил 18 мячей и сделал 12 ассистов.

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