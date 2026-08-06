Москвичёв рассказал, как "Балтика" заставила "Зенит" задыхаться в концовке

"Тяжелая игра была. В конце матча у наших ворот возникали моменты — минут 15 мы не могли продохнуть. Потом взяли мяч под контроль, стало немного легче, а так было очень сложно", — заявил Москвичёв в интервью официальному сайту "Зенита".
Голкипер отметил, что калининградская команда приехала играть на победу и создала несколько опасных моментов. При этом сам футболист не испытывал волнения даже после попадания мяча в штангу и опасного выхода 1 на 1 на 89-й минуте.
Матч стал для Москвичёва дебютным за основу "Зенита". Вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности, а единственный гол на 4-й минуте забил Кевин Андраде.