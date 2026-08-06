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Москвичёв рассказал, как "Балтика" заставила "Зенит" задыхаться в концовке

Голкипер "Зенита" Богдан Москвичёв признался, что последние минуты кубкового матча с "Балтикой" стали для петербуржцев серьезным испытанием.
Фото: ФК "Зенит"
Вратарь "Зенита" Богдан Москвичёв поделился впечатлениями от победы над "Балтикой" в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:0.

"Тяжелая игра была. В конце матча у наших ворот возникали моменты — минут 15 мы не могли продохнуть. Потом взяли мяч под контроль, стало немного легче, а так было очень сложно", — заявил Москвичёв в интервью официальному сайту "Зенита".

Голкипер отметил, что калининградская команда приехала играть на победу и создала несколько опасных моментов. При этом сам футболист не испытывал волнения даже после попадания мяча в штангу и опасного выхода 1 на 1 на 89-й минуте.

Матч стал для Москвичёва дебютным за основу "Зенита". Вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности, а единственный гол на 4-й минуте забил Кевин Андраде.

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