Москвичёв рассказал, как "Балтика" заставила "Зенит" задыхаться в концовке

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"Тяжелая игра была. В конце матча у наших ворот возникали моменты — минут 15 мы не могли продохнуть. Потом взяли мяч под контроль, стало немного легче, а так было очень сложно", — заявил Москвичёв в интервью официальному сайту "Зенита".