16-летний мальчишка затмил всех звёзд в матче: как «Спартак» начал защиту Кубка

Не просто победа, а рождение новой звезды
Кубковые матчи часто называют территорией неожиданностей. Здесь тренеры дают шанс резервистам, молодые игроки получают возможность заявить о себе, а вчерашние дублёры могут за один вечер превратиться в главных героев.
Именно такой сценарий случился в Москве на «Лукойл Арене». Действующий обладатель Кубка России начал защиту трофея с уверенной победы над «Оренбургом», но итоговый счёт оказался лишь частью истории. Пять голов в ворота соперника запомнятся, однако главным символом встречи стал момент, когда на табло уже практически всё было решено.
Павел Полех вышел на поле в концовке матча и за несколько минут сделал то, о чём мечтает любой молодой футболист. Он забил свой первый мяч за основную команду и сразу установил рекорд «Спартака».
Карседо сделал ставку на ротацию — и не ошибся
Перед игрой главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо оказался перед непростым выбором. Уже в воскресенье команду ждало серьёзное испытание в чемпионате — встреча с «Краснодаром», поэтому выпускать основной состав на кубковый матч было рискованно.
Наставник решил освежить команду, но при этом сохранил необходимый баланс. С первых минут на поле появились Помазун, Джику, Саусь, Пруцев, Дмитриев, Угальде и другие футболисты, которым важно было получить игровую практику и доказать свою готовность.
Эксперимент оказался полностью оправданным. «Спартак» сразу забрал инициативу, заставив «Оренбург» большую часть времени работать без мяча. Хозяева не просто контролировали игру — они создавали момент за моментом.
Солари запустил красно-белую машину
Главным действующим лицом первого тайма стал Пабло Солари. Аргентинец с первых минут выглядел одним из самых активных игроков на поле и постоянно создавал напряжение у ворот соперника.
Сначала Солари помогал партнёрам, вырезая опасные передачи и обостряя игру на фланге. Но затем решил взять ответственность на себя.
На 26-й минуте Пабло воспользовался ошибкой обороны «Оренбурга», перехватил неудачную передачу назад и хладнокровно реализовал выход один на один. Этот гол стал первым шагом к крупной победе.
Через несколько минут Солари снова оказался в центре событий. Аргентинец активно сыграл в штрафной площади, опередил защитника и заработал пенальти. Удар с одиннадцатиметровой отметки уверенно исполнил Манфред Угальде.
Для костариканца этот мяч оказался особенно важным. Нападающий давно не отличался с игры и нуждался в моменте, который мог бы вернуть уверенность.
Угальде оформил дубль, Умяров поставил всё под контроль
После перерыва стало окончательно понятно: «Спартак» не собирается отдавать сопернику даже малейший шанс на возвращение в игру.
Красно-белые продолжили атаковать и вскоре увеличили преимущество. Угальде оформил дубль после красивой комбинации с Игорем Дмитриевым. Причём Манфред сам начал атаку, выиграв борьбу на чужой половине поля.
Четвёртый мяч стал результатом нестандартного решения. После розыгрыша штрафного защитники «Оренбурга» ожидали привычной подачи в штрафную, но хозяева разыграли эпизод иначе. Мяч оказался у Наиля Умярова, который мощным ударом отправил его в сетку.
К этому моменту интрига исчезла, но у матча оставался главный сюжет.
Молодые игроки получили шанс — и воспользовались им
Карседо использовал возможность проверить молодых футболистов. На поле появился 18-летний Сорокин, для которого этот матч стал дебютным за основную команду.
Молодой полузащитник едва не отметился результативным действием, когда великолепной передачей вывел Угальде один на один. Манфред мог оформить хет-трик, но вратарь «Оренбурга» спас свою команду.
Зато другой юниор своего момента не упустил.
16-летний Павел Полех появился на поле с огромным желанием использовать предоставленный шанс. За несколько минут он успел нанести удар, заработать опасный штрафной и несколько раз заставить оборону гостей нервничать.
А затем наступил главный момент вечера.
Гол Полеха, который вошёл в историю
После подачи Массалыги Полех выиграл верховую борьбу и отправил мяч в ворота. Казалось бы, всего лишь пятый гол в уже решённом матче.
Но именно этот эпизод сделал игру исторической.
В возрасте 16 лет и 246 дней Павел Полех стал самым молодым автором гола за основную команду «Спартака» во всех официальных турнирах.
Предыдущий рекорд принадлежал Жано Ананидзе, который в 2009 году забил свой первый мяч за красно-белых в Кубке России в возрасте 16 лет и 278 дней.
Спустя почти 17 лет достижение было обновлено. Причём новый рекорд появился именно в тот момент, когда «Спартак» начал защиту завоёванного трофея.
«Оренбург» боролся до конца, но вечер принадлежал хозяевам
Гости не бросили бороться даже при крупном отставании. Команда Ильдара Ахметзянова продолжала искать возможности для атаки и всё же смогла лишить Помазуна «сухого» матча.
Гол Рената Голыбина стал наградой за старания «Оренбурга», который до самого конца пытался исправить ситуацию.
Но последнее слово осталось за «Спартаком». Красно-белые выглядели сильнее практически во всех компонентах и заслуженно начали кубковый путь с крупной победы.
Перед «Краснодаром» — с поводами для оптимизма
Этот вечер стал для «Спартака» гораздо больше, чем просто успешный старт в Кубке России. Команда получила уверенность перед важнейшим матчем чемпионата, а Карседо — дополнительные аргументы в пользу глубины состава.
Главное же событие вечера оказалось не в цифрах на табло. Вместе с пятью голами красно-белые получили нового героя.
Сорокин заявил о себе, Угальде вернул ощущение гола, Солари подтвердил статус лидера, но именно 16-летний Полех стал тем, чьё имя будут вспоминать чаще всего.
Кубок только начался, но уже подарил «Спартаку» историю, которую невозможно забыть.
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"