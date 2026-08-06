Матчи Скрыть

Касаджиков ответил на вопрос о возможном досрочном возвращении в "Зенит"

Полузащитник "Оренбурга" Андрей Касаджиков заявил, что не думает о возвращении в "Зенит" уже зимой и сосредоточен на нынешней команде.
Фото: ФК "Оренбург"
Андрей Касаджиков прокомментировал слова главного тренера "Зенита" Сергея Семака о возможном досрочном завершении аренды. Футболист подчеркнул, что его будущее зависит от решений клубов.

"Не думаю о том, что "Зенит" может вернуть меня из аренды досрочно. Я тренируюсь и играю в "Оренбурге", этот вопрос зависит не от меня. Не знаю, смогу ли конкурировать с легионерами в "Зените"", — сказал Касаджиков.

Полузащитник также рассказал о дебюте за "Оренбург". В матче РПЛ с "Ростовом" он вышел на поле при игре команды в меньшинстве, забил мяч и отдал результативную передачу, принеся своему клубу победу.

Касаджиков признался, что в начале встречи испытывал волнение, однако после голевой передачи успокоился и начал действовать увереннее.

Источник: "Советский спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится