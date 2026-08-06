Касаджиков ответил на вопрос о возможном досрочном возвращении в "Зенит"

Фото: ФК "Оренбург"

"Не думаю о том, что "Зенит" может вернуть меня из аренды досрочно. Я тренируюсь и играю в "Оренбурге", этот вопрос зависит не от меня. Не знаю, смогу ли конкурировать с легионерами в "Зените"", — сказал Касаджиков.