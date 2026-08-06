Касаджиков ответил на вопрос о возможном досрочном возвращении в "Зенит"

"Не думаю о том, что "Зенит" может вернуть меня из аренды досрочно. Я тренируюсь и играю в "Оренбурге", этот вопрос зависит не от меня. Не знаю, смогу ли конкурировать с легионерами в "Зените"", — сказал Касаджиков.
Полузащитник также рассказал о дебюте за "Оренбург". В матче РПЛ с "Ростовом" он вышел на поле при игре команды в меньшинстве, забил мяч и отдал результативную передачу, принеся своему клубу победу.
Касаджиков признался, что в начале встречи испытывал волнение, однако после голевой передачи успокоился и начал действовать увереннее.
Источник: "Советский спорт"