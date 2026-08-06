"В общем, я люблю забивать голы. Теперь я буду это делать за "Спартак", - сказал Даку в видео, опубликованном пресс-службой московского клуба.
На данный момент Мирлинд Даку является вторым бомбардиром в РПЛ с момента его прихода в лигу. Албанский форвард забил 37 мячей и уступает только нападающему "Краснодара" Джону Кордобе, в активе которого 44 гола.
Напомним, Даку играет в России с лета 2023 года.
Даку: я люблю забивать голы. Теперь буду это делать за "Спартак"
Мирлинд Даку официально представлен новым нападающим "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"