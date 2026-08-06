Как сообщает турецкое издание Fanatik, представители полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова хотят получить в качестве комиссии за переход своего клиента в "Галатасарай" 7-8 миллионов евро.
По информации источника, именно это является камнем преткновения в переговорах между клубами. Турецкая сторона не готова платить столько и пытается снизить сумму.
Батраков - воспитанник академии московского "Локомотива". За первую команду "железнодорожников" хавбек провел 81 матч, забил 33 мяча и отдлал 23 результативных паса.
Агенты Батракова хотят 7-8 млн за трансфер хавбека в "Галатасарай" - Fanatik
Стали известны подробности возможного трансфера игрока сборной России.
Фото: ФК "Локомотив"