"Рубин" объявил о сотрудничестве с "Нефтехимиком"

Ключевым направлением совместной работы станет выстраивание системы подготовки игроков для профессиональных команд с акцентом на развитие спортивного потенциала региона и поддержку местных воспитанников, - сообщается на сайте "Рубина".
После двух сыгранных туров казанский "Рубин" располагается на 8 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 3 набранными очками в своем активе. В следующем туре казанцы сыграют на домашнем стадионе с "Оренбургом".
Нижнекамский "Нефтехимик" занимает восьмое место в турнирной таблице Первой Лиги - команда набрала шесть очков в четырех встречах. В следующем туре чемпионата команде предстоит сыграть на выезде с "Пари НН".