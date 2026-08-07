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"Рубин" объявил о сотрудничестве с "Нефтехимиком"

Казанский "Рубин" начал стратегическое партнерство с клубом из Первой Лиги.
Фото: ФК "Рубин"
- Футбольные клубы "Рубин" и "Нефтехимик" объявляют о начале стратегического партнерства, направленного на формирование единой футбольной вертикали в Республике Татарстан. Она объединит более 5000 молодых спортсменов.
Ключевым направлением совместной работы станет выстраивание системы подготовки игроков для профессиональных команд с акцентом на развитие спортивного потенциала региона и поддержку местных воспитанников, - сообщается на сайте "Рубина".

После двух сыгранных туров казанский "Рубин" располагается на 8 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 3 набранными очками в своем активе. В следующем туре казанцы сыграют на домашнем стадионе с "Оренбургом".

Нижнекамский "Нефтехимик" занимает восьмое место в турнирной таблице Первой Лиги - команда набрала шесть очков в четырех встречах. В следующем туре чемпионата команде предстоит сыграть на выезде с "Пари НН".

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