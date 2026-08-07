Гендир "Нижнего Новгорода" объяснил, почему отдали Латышонка в аренду после трансфера

- Латышонок — амбициозный вратарь, который хочет играть. И каждый спортсмен хочет выступать в лучшей лиге. Здесь могла бы быть шутка о Первой лиге, понимаю.
Вариант, что мы его отдаем в аренду, оговаривался сразу. Тем более понимали, что наши вратари прекрасно справляются с текущими задачами, а нам надо, чтобы человек был заигран, имел постоянную практику, - приводит слова Карасева "Матч ТВ".
Напомним, что в июле "Нижний Новгород" выкупил у петербургского "Зенита" голкипера Евгения Латышонка - через девять часов после трансфера волжане объявили об уходе вратаря в аренду в калининградскую "Балтику". Латышонок выступал за балтийцев до своего перехода в стан сине-бело-голубых.
На данный момент "Нижний Новгород" выступает в Первой Лиге и после четырех сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу с 12 набранными очками в своем активе.