Погребняк: без Карпукаса и Батракова "Локомотив" будет на 7-8-м месте

- Особых перспектив у "Локо" не вижу. Без Карпукаса и Батракова они будут на 7-8-м месте.
"Локомотив" точно не в списке лидеров. Не считаю, что его ситуация способствует снижению конкуренции в лиге, - приводит слова Погребняка "СЭ".
Напомним, что в летнее трансферное окно московский "Локомотив" продал форварда Дмитрия Воробьева в "Краснодар", а также расстался с нападающим Владиславом Сарвели и полузащитником Артемом Тимофеевым. Клуб подписал на правах свободного агента Георгия Джикию и арендовал Александра Коваленко.
Сообщалось, что интерес к Артему Карпукасу проявляет петербургский "Зенит" - на данный момент полузащитник не продлил контракт с красно-зелеными, который истекает по окончании текущего сезона. Также сообщалось о возможном переход Алексея Батракова в "Галатасарай".