Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
0 - 1 0 1
Балтика1 тайм
Локомотив
18:00
АкронНе начат
ЦСКА
20:30
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
0 - 0 0 0
ТекстильщикЗавершен
Нижний Новгород
17:00
НефтехимикНе начат
Шинник
17:00
Арсенал ТулаНе начат
Урал
17:00
УфаНе начат
Торпедо
18:00
СочиНе начат

Погребняк: без Карпукаса и Батракова "Локомотив" будет на 7-8-м месте

Экс-футболист сборной России Павел Погребняк оценил перспективы московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
По слова Погребняка, он не видит перспектив у "Локомотива".

- Особых перспектив у "Локо" не вижу. Без Карпукаса и Батракова они будут на 7-8-м месте.

"Локомотив" точно не в списке лидеров. Не считаю, что его ситуация способствует снижению конкуренции в лиге, - приводит слова Погребняка "СЭ".

Напомним, что в летнее трансферное окно московский "Локомотив" продал форварда Дмитрия Воробьева в "Краснодар", а также расстался с нападающим Владиславом Сарвели и полузащитником Артемом Тимофеевым. Клуб подписал на правах свободного агента Георгия Джикию и арендовал Александра Коваленко.

Сообщалось, что интерес к Артему Карпукасу проявляет петербургский "Зенит" - на данный момент полузащитник не продлил контракт с красно-зелеными, который истекает по окончании текущего сезона. Также сообщалось о возможном переход Алексея Батракова в "Галатасарай".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится